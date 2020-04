Judy Murray: “Sarebbe logico annullare la stagione. Difficile riprendere l’attività senza un vaccino”

Judy Murray, ex capitano della squadra britannica di Fed Cup nonché madre dei giocatori professionisti Andy e Jamie, ha rilasciato una breve intervista al “Sunday Post“: “Anziché continuare a rinviare i tornei e cercare di riprogrammarli a fine anno, sarebbe logico annullare la stagione e ripartire direttamente a gennaio 2021. Nei prossimi mesi ci saranno sicuramente numerose restrizioni e per i giocatori non sarà affatto semplice viaggiare per raggiungere le mete dei tornei, inoltre sono sicura che molti di loro avranno paura a recarsi in paesi colpiti duramente dal Coronavirus. Sono dell’idea che potrebbe volerci molto tempo per ripartire con il circuito internazionale: fino a quando non ci sarà un vaccino, sarà difficile riprendere l’attività”.