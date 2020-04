Video del Giorno: Rafael Nadal in cucina “Sarebbe più facile per me essere a Monte Carlo e allenarmi per tre ore al giorno”

Rafael Nadal, 33 anni, ha trascorso gran parte della sua vita in viaggio e senza molto tempo per imparare a cucinare. E quella piccola affinità con la cucina è stata chiara ieri, quando ha condiviso un video cercando di preparare dei biscotti.

“Sarebbe più facile per me essere a Monte Carlo (che si sarebbe dovuto giocare questa settimana) e allenarmi per tre ore al giorno. Ma questo è ciò che mi preoccupa adesso e che i biscotti siano buoni ”, ha confessato sui suoi social network il campione spagnolo.