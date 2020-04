Appuntamento al buio per Eugenie Bouchard in cambio di soldi. La canadese donerà la somma ad un ospedale

Eugenie Bouchard, 26 anni, è sempre sotto i riflettori nonostante i risultati non siano più quelli di una volta.

Questa volta, ha accettato (un altro) appuntamento al buio con un uomo, in cambio di soldi da donare in benificenza.

Dopo aver ipotizzato che la quarantena sarebbe stata più divertente con un fidanzato e ha rivelato di aver ricevuto molte candidature in seguito alla sua confessione, la canadese ha accettato durante un Instagram LIVE di uscire a cena alla cieca con uno sconosciuto, in cambio di $ 4.000, che ha deciso di donare ad un ospedale che ha bisogno di essere rafforzato nella lotta contro la pandemia di coronavirus. Tutto questo è stato combinato sui social media.

Questa non è la prima volta che la Bouchard incontra sconosciuti dopo conversazioni sui social media. La stessa cosa è successa nel 2017, con un giovane che ha scommesso con lei su Twitter. La canadese perse la scommessa e divenne persino amica del ragazzo.