Andrea Gaudenzi parla alla stampa: “Rappresento l’ATP, ma i Grand Slam sono i Grand Slam. Abbiamo le Finals ATP a novembre, ma il mio desiderio è che i giocatori di Londra abbiano la possibilità di dimostrare di essere i migliori in tre tornei Slam e sette eventi Masters 1000. Le Finals si dovranno per forza disputare a Novembre”

Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP, ha parlato ieri in una lunga intervista su come andrà il 2020 tennistico.

Andrea ritiene che la cosa più importante sia salvare i Grand Slam che devono ancora disputarsi e provare a giocare – almeno – sette Masters 1000 in questa stagione, in modo che le Finals ATP possano avere il cast più “giusto” possibile.

“Questa situazione con il Roland Garros ha dimostrato che il tennis ha bisogno di regole più severe, in modo che i tornei coesistano e non solo in termini di programmazione. Il nostro obiettivo principale dovrebbe essere il pubblico, le persone che acquistano giornali e biglietti, queste sono le persone a cui dobbiamo prestare attenzione.

Ad esempio, i quattro Grand Slam hanno regole diverse per il quinto set; diritti di stampa, i diritti TV sono tutti venduti e acquistati separatamente; Majors e alcuni eventi Masters 1000 sono tornei combined, ma la verità è che il tennis è molto frammentato ”.

La scelta del Roland Garros è comprensibile: ho visto il discorso del presidente Macron ed era molto diretto sulla situazione in Francia, quindi le persone si sono fatte prendere dal panico e la Federazione Francese ha sentito il desiderio di “piantare” la loro bandiera a settembre, indipendentemente da ciò che sarebbe potuto accadere.

Questo, a sua volta, ha innescato una conversazione molto aperta e schietta con i presidenti di altre parti interessate e siamo giunti alla conclusione che facciamo tutti parte della stessa storia e viviamo nello stesso condominio, quindi non c’è spazio per decisioni unilaterali. Nessuno sa quando saremo in grado di riprendere la competizione, quindi non ha senso parlare di agosto o settembre. Tutto è ipotetico, quindi non ha senso sbattere la testa contro il muro per qualcosa che potrebbe non accadere, perché è possibile che quest’anno il tennis non torni”.

Gaudenzi pensa che la scelta del Roland Garros sia un passo indietro nella ricerca dei buoni rapporti che l’ATP vuole promuovere tra tutte le istituzioni del tennis: “Sì, il Roland Garros ha fatto qualche passo indietro sull’importanza del dialogo. Gli US Open prevedono di posticipare il torneo se la situazione non migliorerà prima dell’estate. Il nostro principio operativo è molto semplice: dobbiamo cercare di giocare il maggior numero possibile di tornei nelle settimane a nostra disposizione, al fine di preservare i rating, i premi in denaro e, soprattutto, al fine di fornire intrattenimento per i nostri spettatori. Rappresento l’ATP, ma i Grand Slam sono i Grand Slam. Abbiamo le Finals ATP a novembre, ma il mio desiderio è che i giocatori di Londra abbiano la possibilità di dimostrare di essere i migliori in tre tornei Slam e sette eventi Masters 1000 e che quindi saremo in grado di incoronare il miglior giocatore del mondo come facciamo di solito ”.

“I giocatori erano d’accordo con me. Ho parlato con tutti i membri del Consiglio dei Giocatori, ho parlato con Roger, Rafa, Djokovic e tutti concordano sul fatto che la nostra filosofia dovrebbe essere quella di ospitare gli eventi più prestigiosi. Quindi, anche se tutto è ipotetico, ha ancora senso cambiare il Roland Garros a settembre, mentre non avrebbe senso rimandare gli US Open di due o tre settimane. Se il tennis non riprenderà all’inizio di settembre, dubito fortemente che lo farà più tardi di quel mese. Ora stiamo parlando del calendario della stagione e abbiamo circa 50 versioni diverse. Dobbiamo anche considerare che alcune cose sono già definite: ad esempio, l’O2 Arena è disponibile per le Finals ATP esclusivamente durante quella settimana (dal 15 al 22 novembre), e lo stesso vale per la maggior parte delle arene indoor come Vienna o Basilea. Si tratta di arene multifunzionali, quindi non sarebbe facile ottenere date diverse, principalmente perché il mondo intero sta cercando di riprogrammare i propri eventi.

Stiamo anche cercando di cooperare con l’OMC, poiché l’Asia è molto importante per il circuito femminile e quella fase dell’anno è cruciale per loro. Idealmente, vorremmo riprogrammare i due Masters 1000 su terra, prima o dopo il Roland Garros ”.