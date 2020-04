Video del Giorno: Rafael Nadal sfida la sorella nel giardino di casa

In attesa di riprendere la stagione agonistica, Rafael Nadal sta cercando – a non averne dubbi – tutti i modi per restare in forma e farsi trovare pronto al ritorno sui campi che contano.

Tra le diverse attività vi è, ovviamente, anche il tennis casalingo, già sfoggiato via social da diversi suoi colleghi in questi giorni. Nello specifico il mancino di Manacor ha ingaggiato una sfida con la sorella minore Maria Isabel nel patio della dimora di famiglia a Porto Cristo. Uno scambio – postato sugli account dell’ex numero uno al mondo – che mette in mostra anche le doti tecniche di Maribel, che non è una sportiva professionista ma (così pare) ha una grande maestria nel padel.

Chissà che in futuro non si possa vedere in campo un doppio misto tutto Nadal?