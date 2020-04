Emergenza Coronavirus: L’idea del tour nazionale spagnolo

Secondo il giornale spagnolo Marca, che ha appreso della notizia dal vice- Presidente della Reale Federazione Spagnola di Tennis, Carbonell, si sta pensando nel caso non venga disputato il circuito sul duro americano, US Open compreso, alle date previste, di sopperire con un tour nazionale in vari club spagnoli e a cui parteciperebbero sicuramente gli spagnoli classificati nei primi 100 posti del ranking ATP (Nadal2, Bautista agut 12, Carreno Busta 25, Ramos Vinolas 41, Verdasco 52, Andujar 53, Lopez 56, Davisovich Fokina 97, Carballes Baena 99.

Lo scopo dichiarato del tour sarebbe quello di mantenere in forma i suddetti atleti, facendo giocare loro diverse partite, ma non avendo specificato su quali superfici si giocherebbe e l’aver escluso il RG dalle proprie considerazione, fa pensare che si voglia organizzare un tour preparatorio per lo slam francese, visto che la maggior parte dei tornei e campi spagnoli sono appunto su terra rossa.

