Lorenzo Musetti: “Ci aspettavamo la sospensione. Tartarini? Per me è come un secondo padre” (AUDIO)

Lorenzo Musetti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Luca Fiorino, telecronista di SuperTennis TV, all’interno del podcast “Tennis ai tempi del Coronavirus“, creato appositamente dal giornalista in questo periodo nel quale non è possibile assistere agli incontri del circuito professionistico a causa dell’emergenza sanitaria.

Il tennista di Carrara, classe 2002, ha parlato di quanto e come sia cambiata la sua routine quotidiana in seguito allo stop indetto dall’ATP: “Non sto pensando tanto alla situazione che ci circonda perché non è facile allenarsi mentre nel resto del mondo succedono cose inaspettate fino a qualche settimana fa. Ci stiamo allenando soprattutto dal punto di vista mentale, la Federazione ha creato una pagina privata su Instagram attraverso la quale siamo in contatto con i preparatori atletici: sono chiuso in casa da 2-3 settimane, tutti i giorni mi ritrovo in video-chiamata con Giulio Zeppieri e ci alleniamo insieme“.

“Fino a quando è stato possibile, ho giocato assieme ad Alessandro Giannessi per tre volte alla settimana: non abbiamo voluto forzare, abbiamo scelto di mantenerci in forma senza rischiare particolarmente. Approfittando di questa pausa, sto coltivando la passione per la cucina e mi sto godendo la famiglia, con la quale sto poco durante l’anno a causa delle tante trasferte. A casa ho un piccolo giardino e sinceramente dispongo di tutto ciò che è necessario in questo momento: scalini, ringhiere, corda. Faccio maggiormente esercizi a corpo libero, mi sento in buona forma fisica considerando che mi alleno per due volte al giorno per sette giorni“, ha proseguito l’attuale numero 284 del ranking ATP.

Riguardo alla sospensione di ogni attività “pro” fino al 13 luglio, questo il commento del giocatore: “Le voci giravano già prima dell’ufficialità, ce l’aspettavamo. Credo che nessuno si sarebbe preso la responsabilità di coinvolgere tante persone per organizzare un torneo: giocando a porte chiuse, comunque, non sarebbe stata la stessa cosa. E’ un anno di transizione, iniziato male con gli incendi in Australia che hanno messo a rischio diversi tornei: chi si adatterà meglio a questa pausa prolungata, riuscirà a partire con un passo in più quando l’emergenza sarà rientrata. Nel mio tennis, finora, ci sono stati tanti alti e tanti bassi: in Sudafrica sono andato per provare a vincere tornei, fare punti e portare a casa partite anche complicate, mentre invece a Dubai è stato tutto più difficile. Devo cercare di migliorare sotto questo aspetto, spero di acquisire maggiore continuità“.

Tra i tanti temi trattati nell’intervista, Lorenzo ha speso parole d’elogio per il suo allenatore Simone Tartarini: “Ho iniziato a lavorare insieme a lui quando avevo nove anni, visto che mia madre mi portava fino a La Spezia per gli allenamenti. Sono nove anni, dunque, che mi alleno con Simone: il nostro è un rapporto speciale, non tutti riescono a trovare un coach che li rappresenti. Tra di noi c’è un legame forte, oltre a tanta confidenza, ed è questa la nostra forza. Lo considero un membro della mia famiglia, ho affrontato tutti gli step tennistici assieme a lui e quindi è come fosse un secondo padre. Spero che la nostra avventura insieme duri il più a lungo possibile“, ha proseguito il Next Gen azzurro.

Lorenzo, da sempre tifoso bianconero, ha parlato anche di Buffon e Bernardeschi, giocatori della sua squadra del cuore che condividono con il tennista la stessa città di provenienza: “Non ho mai incontrato Gianluigi Buffon, ma ricordo quando mi ha fatto i complimenti su Instagram dopo aver vinto gli Australian Open. Tramite Gigi, la Juventus mi aveva invitato a vedere la partita di Champions League contro l’Ajax. Mi piacerebbe conoscerlo di persona, sia come orgoglio della città che come idolo fin da bambino: forse è il portiere più forte del mondo. E’ di Carrara anche Bernardeschi, ma non conosco nemmeno lui“.

“Io e Jannik (Sinner, ndr) non abbiamo mai fatto attività insieme, ma ci siamo conosciuti anni fa al Bonfiglio. Il rapporto non è quello che ci può essere tra me e Giulio Zeppieri, ma tra di noi c’è rispetto: da Roma, quando mi sconfisse, ci siamo conosciuti meglio e incontrati anche in qualche evento organizzato dalla Head a Milano, oltre che in Australia e in qualche Challenger italiano. Non posso dire che siamo grandi amici, ma c’è molta stima reciproca e spero un giorno di poter avvicinarmi ancora di più a lui, magari organizzando qualche allenamento congiunto“, ha proseguito Musetti. “Oltre a Sinner, che lo scorso anno ha fatto qualcosa di incredibile ma anche inaspettato, i giocatori che mi hanno impressionato di più sono Seyboth Wild, che ha fatto il salto di qualità; Zeppieri, atleta che stimo molto e di cui apprezzo il modo di giocare; Popyrin, con cui ho giocato a Dubai, e Ruusuvuori, che ha fatto tanti risultati a livello Challenger ma gioca veramente bene e presto entrerà stabilmente in Top-100″, continua il diciottenne.

“Quest’anno ho avuto modo di scaldare Roger Federer in Australia: abbiamo avuto poco tempo a disposizione, dunque non mi ha dato consigli, ma è stato bellissimo e spero di poter rivivere un momento così. Tutto è partito da Ljubicic, avevo firmato come lucky loser ma sapevo di non poter entrare: sono rimasto lì, mi sono allenato anche con Medvedev e Djokovic. Con Roger ho scambiato poche parole, è stato carino e se dovessi scegliere un mese di allenamento con un giocatore, prenderei lui come partner“, ha poi dichiarato Musetti in riferimento ad un aneddoto sull’avventura d’inizio anno in Australia.

