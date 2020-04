Andy Murray scherza con Feliciano Lopez: “Sei incredibile per avere 46 anni!”

Andy Murray continua a brillare sui social media, per quanto riguarda il “trollare”.

Questa volta, il britannico è entrato su Instagram per scherzare con lo spagnolo Feliciano López e per giocare un po ‘con il suo amico, a fianco del quale nel 2019 ha vinto l’ATP 500 dal Queen’s Club in doppio.

“Non capisco nulla di quello che stai dicendo, ma mi sembra perfetto”, ha iniziato Murray a dire, prima di giocare con i 38 anni di Feli López. “Sei incredibile per avere 46 anni!”