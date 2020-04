Bruno Soares parla della problematica dei tennisti di seconda fascia: “C’è grande preoccupazione per i giocatori situati al numero 150, 200, 300 o 500 del ranking, che non hanno modo di guadagnare soldi ora”

Il brasiliano Bruno Soares, che rappresenta in ambito ATP i doppisti, ha parlato dei problemi dei tennisti di seconda fascia causata dall’emergenza Coronavirus: “Ci sono alcuni tennisti che hanno bisogno di soldi su base mensile. Ci sono alcuni che possono passare anche sei mesi senza giocare, ma la maggior parte no.

È complicato. Si tratta di una situazione senza precedenti. C’è grande preoccupazione per i giocatori situati al numero 150, 200, 300 o 500 del ranking, che non hanno modo di guadagnare soldi ora. Djokovic, come presidente, è molto attivo.

Mi sento molto coinvolto perché rappresento i doppisti e ci sono tante persone che si trovano in condizioni difficili, stanno soffrendo parecchio in questo momento.