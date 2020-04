Anastasia Pavlyuchenkova avverte del pericolo di disputare il Roland Garros in autunno

La russa Anastasia Pavlyuchenkova fa parte del consiglio delle giocatrici WTA e sta cercando di trovare delle soluzioni in modo che il circuito possa ripartire quando sarà finita la pandemia di Coronavirus.

In questo senso, la russa avverte del pericolo che il Roland Garros possa non giocarsi nelle migliori condizioni a settembre:

“Anche se il problema della pandemia fosse controllato, avremmo un grosso problema con la superficie. Inoltre, gli US Open non vogliono cambiare le date del torneo in modo da avere più tempo per prepararci al Roland Garros. Il punto è che a settembre farà freddo a Parigi e i campi non saranno nelle solite condizioni”.