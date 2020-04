Dal Circolo tennis Bologna 20mila euro al Sant’Orsola

Una donazione da 20mila euro per sostenere la raccolta fondi della Fondazione Sant’Orsola è stata fatta dal Circolo Tennis Bologna per aiutare l’impegno di medici, infermieri e operatori socio-sanitari durante questa dura emergenza.

Il circolo è in prima linea in ambito sociale, con tante iniziative rivolte alla comunità: l’ultima, nel pieno dell’emergenza epidemiologica portata dal Coronavirus, proprio in questi giorni con un contributo di 20mila euro per la raccolta fondi ‘più forti INSIEME’ a sostegno degli ospedali bolognesi e di tutto il personale promossa dalla Fondazione Sant’Orsola.

A raccontare la volontà di dare una mano concreta è Andrea Canossi, presidente del circolo: “Ci siamo sentiti fortemente in dovere di dare un aiuto e di fare la nostra parte in un momento così drammatico – racconta Canossi – e per questo abbiamo contribuito alla raccolta fondi organizzata dalla Fondazione Policlinico Sant’Orsola: è fondamentale supportare tutti coloro che, ogni giorno, stanno rischiando la vita per noi”.