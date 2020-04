Wimbledon cancellato: Roger Federer “Distrutto” ma in campo anche il prossimo anno?

L’annuncio dell’annullamento dell’edizione 2020 di Wimbledon non ha mancato di provocare reazioni tra le tenniste e i tennisti, pur sapendo già dagli scorsi giorni che si andava verso questa decisione. Tra i primi a esprimere la propria tristezza Roger Federer, che su Twitter ha scritto riprendendo l’annuncio dell’All England Club una sola parola : “Distrutto”. E in allegato ha postato una GIF che dice: “Non c’è nessuna GIF che possa far capire cosa provo in questo momento”.

Sul sito del torneo di Halle, vinto in 10 occasioni e pure annullato a causa del coronavirus, Roger ha aggiunto qualche parola in più, che potrebbe anche lasciare intravvedere che Roger giocherà ancora anche nell’anno del 40o compleanno: “Viviamo dei momenti difficili, ma ne usciremo più forti. Sin da oggi comunque mi rallegro di poter tornare ad Halle l’anno prossimo. Rimanete tutti in salute!”.