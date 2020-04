Coronavirus: anche il circuito ITF si ferma fino al 13 luglio. Saltano i tornei di Roma, Cuneo e Torino

L’emergenza Coronavirus modifica nuovamente il calendario del circuito ITF: alla luce delle decisioni prese dai circuiti ATP e WTA, anche la Federazione Internazionale di Tennis ha deciso di prolungare la sospensione di ogni attività professionistica fino al 13 luglio a causa del COVID-19.

Non si disputeranno nelle date prestabilite tutti gli appuntamenti dell’ITF World Tennis Tour, ma non solo: sospese tutte le manifestazioni Juniores, Wheelchair, Beach Tennis e Seniors. Rinviati a data da destinarsi i Mondiali di Beach Tennis in programma a Mosca (Russia) dal 6 al 12 luglio e diversi incontri dei Gruppi Zonali di Coppa Davis, che si sarebbero dovuti svolgere nel mese di giugno in Congo, Macedonia e Turkmenistan.

TORNEI FUTURES-ITF SOSPESI (ITALIA):

W60+H Roma – Dall’8 giugno

M25 Cuneo – Dal 29 giugno

W25 Torino – Dal 6 luglio