Patrick McEnroe è risultato positivo al Coronavirus: “Ora sto bene, i sintomi sono passati”

Patrick McEnroe è risultato positivo al Coronavirus: l’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dall’ex tennista americano che, tramite il proprio profilo Twitter, ha fatto sapere ai followers di essersi sottoposto al tampone, dopo aver accusato i primi sintomi circa dieci giorni fa, e di aver dunque scoperto di essere alle prese con il COVID-19.

Il cinquantatreenne, ex capitano della squadra statunitense di Coppa Davis, ha commentato: “Ora sto bene, i sintomi sono passati. Mi sento al 100%, io e la mia famiglia siamo stati in quarantena per due settimane e tutto va per il meglio. Chiedo a tutti di fare la stessa cosa: state a casa, facciamolo tutti. Sono un esempio di persona che è stata in grado di combattere con il Coronavirus, i miei pensieri e le mie preghiere vanno a tutti coloro che in questo momento stanno lottando“.