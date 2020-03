Giochi Olimpici di Tokyo: Si terranno il 23 Luglio del 2021

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 slittano di un anno pieno e restano in estate. Tra tutte le opzioni possibili, il Comitato Olimpico Internazionale e gli organizzatori della 32a edizione dei Giochi hanno optato per quella più semplice evitando di entrare in conflitto con altri eventi sportivi.

Sul proprio sito il CIO ha annunciato che la manifestazione a cinque cerchi si disputerà dal 23 luglio all’8 agosto 2021.

“Le ragioni su cui si basa la decisione odierna – si legge nella nota – sono tre: proteggere la salute degli atleti e delle altre persone coinvolte nelle Olimpiadi, salvaguardare gli interessi degli stessi atleti e dello sport olimpico e non ingolfare il calendario dello sport mondiale”.