Emergenza Coronavirus: In Svezia il tennis non è fermo

Il tennis e lo sport sono sospesi in tutto il mondo a causa del coronavirus, ma ci sono alcune eccezioni.

Robin Soderling, due volte finalista al Roland Garros (2009 e 2010), ha condiviso una di queste eccezioni sui social media, rivelando che stava seguendo un torneo giovanile in Svezia. “Oggi ho visto alcuni dei migliori juniores ad Akersberg”, ha rivelato l’attuale capitano svedese di Coppa Davis.

Watching some of the best Swedish juniors today in Åkersberga. Watch live at https://t.co/ucHgilMHT5 pic.twitter.com/E5SGTAy0pQ

— Robin Söderling (@RSoderling) March 27, 2020