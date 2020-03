TennisAtHome – Il meglio degli azzurri: US Open 2015, la storica finale Pennetta-Vinci (VIDEO)

Quinto appuntamento di LiveTennis.it con la rubrica #TennisAtHome – Il meglio degli azzurri, creata appositamente in questo periodo di stop forzato per l’emergenza Coronavirus al fine di far rivivere, a tutti gli appassionati del grande tennis, le migliori partite disputate dai tennisti italiani nei tornei del circuito professionistico.

Restiamo in ambito Slam: dal Roland Garros 2010 vinto da Francesca Schiavone, ci spostiamo agli US Open 2015, rimasti nella mente di tifosi ed addetti ai lavori per la straordinaria finale tutta azzurra tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci, con la brindisina che conquistò il suo primo titolo in carriera in un Major per poi annunciare, durante la cerimonia di premiazione, il suo addio al tennis mondiale.