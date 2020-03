Coronavirus, Emilio Sanchez: “Non credo sia possibile tornare a giocare nel 2020”

L’ex numero 7 del ranking ATP Emilio Sanchez si è mostrato piuttosto pessimista, tramite il suo account Twitter, in merito ad una ripresa dell’attività del circuito professionistico dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus: “Non credo sia possibile tornare a giocare nel 2020, non ci sarà più tennis per quest’anno. Come in Cina, non appena diminuiscono i casi di contagio viene imposta la quarantena a tutti i cittadini e si vietano gli spostamenti anche da un comune all’altro: sarebbe impossibile mettere i giocatori per 14 giorni in isolamento prima di ogni torneo“.