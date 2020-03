Giochi Olimpici Tokyo 2020 – ITF: Piena fiducia nelle decisioni del CIO. L’evento potrebbe svolgersi alla fine del 2020, nel 2021 0 2022

L’International Tennis Federation (ITF), l’entità che sovrintende il tennis ai Giochi olimpici, ha lasciato oggi una dichiarazione a sostegno della decisione del Comitato Olimpico Internazionale, che ha rinviato la decisione su cosa fare tra quattro settimane.

Sul tavolo c’è la possibilità di posticipare l’evento (verso la fine di quest’anno, 2021 o 2022), ma è anche possibile (sempre meno) che si svolga nella data prevista (24 luglio 2020).

“Con la situazione legata alla salute globale, siamo fiduciosi che i Comitati Olimpici e Paraolimpici Internazionali stiano facendo del loro meglio per garantire che la competizione si svolga nelle migliori condizioni possibili. Da parte nostra, faremo tutto il possibile per aiutare il CIO a prendere le migliori decisioni in merito al tennis ”, si può leggere nel messaggio diffuso dall’ITF.