TIU: ridotta la squalifica a Nicolas Kicker. L’argentino rientrerà nel gennaio 2021

La Tennis Integrity Unit, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha fatto sapere di aver ridotto la squalifica di Nicolas Kicker da tre anni a due anni ed otto mesi: la decisione è stata presa in seguito alla collaborazione dello stesso giocatore argentino al programma anti-corruzione, al quale il classe ’92 ha partecipato con un video nel quale ha spiegato quanto provato sulla sua pelle, esortando i più giovani a non commettere gli stessi errori.

Nicolas Kicker, che in carriera ha raggiunto la posizione n.78 del ranking ATP nel giugno 2017, non gioca un match ufficiale nel circuito maggiore dal torneo ATP 250 di Lione del maggio 2018: in quell’occasione perse in tre parziali dal connazionale Federico Coria al primo turno. Il nativo di Merlo potrà tornare a competere tra i professionisti a partire dal 23 gennaio 2021.