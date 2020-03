Breaking News: Circuito ATP-WTA-Challenger-ITF – Si ferma tutto fino al prossimo 07 Giugno

Come annunciato qualche ora fa da noi di LiveTennis il circuito ATP-WTA-Challenger-ITF rimarrà fermo fino a domenica 07 Giugno 2020.

Quindi il circuito riprenderà il prossimo 08 giugno tra ben tre mesi se tutto andrà per il verso giusta per colpa della pandemia che ha colpito ormai il mondo di Coronavirus.

Quindi i tornei ATP / WTA combined a Madrid e Roma, insieme agli eventi WTA a Strasburgo e Rabat e agli eventi ATP a Monaco, Estoril, Ginevra e Lione non si disputeranno nelle date indicate (sospesi o annullati).

I tornei che si svolgono dall’8 giugno 2020 in poi stanno ancora pianificando di proseguire secondo il programma pubblicato.

WTA (sospesi o cancellati)

– Madrid

– Roma

– Estrasburgo

– Rabat

– Estoril

– Monaco di Baviera

– Madrid

– Roma

– Lyon

– Genebra