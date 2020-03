Livetennis – Da Monaco: “Siamo in contatto continuo con l’ATP, al momento si gioca”

Livetennis.it ha contattato gli organizzatori del BMW Open 2020, torneo ATP 250 in programma sulla terra battuta di Monaco di Baviera a partire dal 27 aprile, per capire i possibili scenari ai quali il mondo del tennis sarà esposto nelle prossime settimane. “Attualmente noi abbiamo in mente di far disputare la manifestazione nella settimana prestabilita dall’ATP, dunque dal 27 aprile, ma siamo in contatto continuo con gli organi competenti per capire l’evolversi della situazione dovuta al Coronavirus. E’ l’ATP, assieme al Governo bavarese, a decidere se il torneo potrà svolgersi o meno: al momento si gioca, ma sappiamo che tutto può cambiare nel giro di poche ore“.