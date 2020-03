Coronavirus: a rischio lo svolgimento del torneo di Wimbledon

L’emergenza Coronavirus potrebbe avere pesanti ripercussioni sul regolare svolgimento del torneo di Wimbledon, il cui inizio è fissato per il 29 giugno prossimo (la finale maschile è prevista per il 12 luglio). Gli organizzatori non hanno ancora preso una decisione ufficiale a riguardo, ma vista la situazione sanitaria nel Regno Unito il dubbio di un possibile annullamento della manifestazione si fa sempre più insistente.

Eloise Tyson, portavoce dell’All England Lawn Tennis Club, ha dichiarato: “Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità. Proseguono i preparativi per il torneo, ma dobbiamo agire con responsabilità nell’interesse della società. Se il Governo ci chiederà di cancellare questa edizione, ne prenderemo atto e rimborseremo i possessori dei biglietti e dei pacchetti hospitality“.