Daniil Medvdev si rifugia a Monaco

Daniil Medvedev ha parlato dell’emergenza coronavirus: “Adesso tornerò a Monaco. Se ho visto bene, lì c’è stato soltanto un caso confermato di coronavirus, che peraltro si è verificato prima che venissi via. Penso sia un luogo sicuro”

Non ho influenza su queste decisioni del circuito e non è dato sapere per quanto la situazione attuale si protrarrà, nè cosa succederà in tutto il mondo.

Perciò non faccio alcuna previsione su questo. Ovviamente, la cosa più importante è restare in salute, è questa la massima priorità. La cosa più importante è che i nostri cari siano in salute, che un numero minore di persone si ammali”.

“Speriamo che la situazione migliori, ora che sembra che siano state prese tutte le misure necessarie. Alla fine tutto si riduce a non toccarsi le mani e a lavarsele spesso”.