Coronavirus: Futures e ITF ripartiranno dal 27 aprile. Il calendario con tutti gli aggiornamenti

L’International Tennis Federation ha preso la decisione di cancellare qualsiasi torneo in programma fino al prossimo 27 aprile al fine di limitare le possibilità di contagio da Coronavirus. I circuiti Futures, ITF e Juniores, dunque, saranno protagonisti di almeno un mese di “stop forzato”: la sensazione, infatti, è che il provvedimento possa essere allungato di ulteriori settimane, con il tennis che dovrebbe tornare alla normalità non prima della metà del mese di maggio.

Di seguito quelli che dovrebbero essere i tornei in calendario dalla settimana del 27 aprile. L’organo internazionale ha già provveduto a cancellare gli eventi in programma in Italia, Stati Uniti, Cina, Uzbekistan, Turchia e Tunisia.

CIRCUITO FUTURES – PROSSIMI TORNEI (Settimana del 27 aprile):

M25 Santa Margherita di Pula (Italia) – CANCELLATO

M25 Namangan (Uzbekistan) – CANCELLATO

M15 Antalya (Turchia) – CANCELLATO

M15 Tabarka (Tunisia) – CANCELLATO

M15 Grasse (Francia) – CANCELLATO

M15 Wuhan (Cina) – CANCELLATO

M25 Dallas (Stati Uniti)

M15 Vero Beach (Stati Uniti)

M15 Tay Ninh (Vietnam)

M15 Brasilia (Brasile)

M15 Cancun (Messico)

M15 Accra (Ghana)

M15 Las Palmas de Gran Canaria (Spagna)

M15 Ulcinj (Montenegro)

CIRCUITO ITF – PROSSIMI TORNEI (Settimana del 27 aprile):

W25 Santa Margherita di Pula (Italia) – CANCELLATO

M15 Namangan (Uzbekistan) – CANCELLATO

M15 Antalya (Turchia) – CANCELLATO

M15 Tabarka (Tunisia) – CANCELLATO

W15 Fountain Valley (Stati Uniti) – CANCELLATO

W100 Wiesbaden (Germania)

W80 Charlottesville (Stati Uniti)

W25 Austin (Stati Uniti)

W100 Constanta (Romania)

W15 Platja D’Aro (Spagna)

W60 Fukuoka (Giappone)

W15 Burgas (Bulgaria)

W15 Cancun (Messico)

W15 Tbilisi (Georgia)

W25 Arequipa (Perù)