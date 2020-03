Emergenza Coronavirus: Federico Gaio “Diciamo, che ad ora, tornare in Italia a livello proprio professionale sarebbe la cosa peggiore”

Federico Gaio, che era presente a IW per partecipare alle qualificazioni, ha rilasciato la seguente dichiarazione sul coronavirus e il tennis professionistico italiano:

“Una volte che entri in Italia non puoi più uscire, ma per noi una volta che esci sarà ancora più difficile. Dal punto di vista professionale è complicato: ci sono Paesi che non ti lasciano entrare ed è difficile”.

“Diciamo, che ad ora, tornare in Italia a livello proprio professionale sarebbe la cosa peggiore. Valuterò il da farsi giorno per giorno”.

Un Grazie a Mandrake