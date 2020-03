John Millman si è sentito discriminato ad Indian Wells

John Millman, uno dei migliori tennisti australiani in attività, è stato uno dei tanti colpiti dalla cancellazione del torneo di Indian Wells. Venendo da Adelaide, dove ha aiutato la sua squadra di Coppa Davis a sconfiggere il Brasile, Millman ha fatto un viaggio senza fine fino in California ed era già a Indian Wells quando il torneo è stato cancellato.

L’organizzazione si è affrettata a garantire fino al 16 marzo che i tennisti continuassero ad avere campi di allenamento, cibo e alloggi, ma sembra che tutto questo non stia accadendo.

“Domani mi sarei dovuto allenare con un giocatore ma quel giocatore ha annullato l’allenamento perché non ci sarà alcun torneo. Ho detto che volevo allenarmi comunque perché sono ancora qui. Il personale addetto alla programmazione degli allenamenti mi ha detto che non avrei avuto quel campo perché non sono un giocatore di punta o un ex campione ”, ha denunciato l’australiano sul account di Twitter.