Emergenza Coronavirus: Parlano Fabio Fognini e Roberto Marcora. Fognini “”Dobbiamo essere pronti ad accettare ogni decisione. Miami, Montecarlo, Madrid, Roma e gli Slam europei sono tutti importanti, ma la gestione dell’emergenza è da mettere al primo posto”

Fabio Fognini ha rilasciato una dichiarazione al giornale “La Stampa”.

“La cancellazione di Indian Wells è giusta, in un momento del genere la salute va messa al primo posto.

Per noi è stata una doccia fredda, ma dobbiamo pensare alla collettività rispettando le regole, voglio pensare al bene dei miei bambini e di mia moglie. Io e la mia famiglia, che viene prima di tutto, viviamo a Barcellona dove la situazione è più tranquilla. Ma il Covid19 è un problema mondiale e non soltanto italiano“.

“Dobbiamo essere pronti ad accettare ogni decisione. Miami, Montecarlo, Madrid, Roma e gli Slam europei sono tutti importanti, ma la gestione dell’emergenza è da mettere al primo posto. Continuerò ad allenarmi e tornerò in campo non appena ci sarà la possibilità, la stagione è ancora lunga e la voglia di far bene è tanta. Ma prima risolviamo questa emergenza“.

Dal sito della FIT arrivano le parole di Roberto Marcora presente ad Indian Wells: “Nessuno di noi qui si aspettava la cancellazione del torneo ed è stata per tutti una grande sorpresa. In questi giorni al Tennis Garden sembrava di trovarsi in una bolla dorata: nessuno, tranne noi giocatori italiani, ha affrontato l’argomento coronavirus. Cosa fare ora? Io sono residente a Milano, quindi l’unica certezza è che non tornerò a casa, soprattutto in un momento come questo“.