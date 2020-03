Davis Cup 2020: Live i risultati del Turno di Qualificazione. Day 1 (Live)

Queste le partite in programma da oggi fino a sabato per l’accesso alle fasi finali della Davis Cup 2020 in programma nel prossimo mese di Novembre a Madrid.

Davis Cup – Turno di Qualificazione – Day 1

🇰🇿 Kazakhstan v Netherlands 🇳🇱

Mikhail Kukushkin v Robin Haase



Alexander Bublik v Tallon Griekspoor



Andrey Golubev/Alexander Nedovyesov v Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer

Bublik v Haase

Kukushkin v Griekspoor

🇦🇺 Australia v Brazil 🇧🇷

Jordan Thompson v Thiago Monteiro



John Millman v Thiago Seyboth Wild



James Duckworth/John Peers v Felipe Meligeni Rodrigues Alves/Marcelo Demoliner

Millman v Monteiro

Thompson v Seyboth Wild

🇯🇵 Japan v Ecuador 🇪🇨

Go Soeda v Emilio Gomez



Yasutaka Uchiyama v Roberto Quiroz



Ben McLachlan/Yasutaka Uchiyama v Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo

Uchiyama v Gomez

Soeda v Quiroz

🇭🇺 Hungary vs Belgium 🇧🇪

Attila Balazs vs Ruben Bemelmans



Marton Fucsovics vs Kimmer Coppejans



Attila Balazs/Marton Fucsovics vs Sander Gille/Joran Vliegen

Attila Balazs vs Kimmer Coppejans

Marton Fucsovics vs Ruben Bemelmans

🇦🇹 Austria vs Uruguay 🇺🇾

Dennis Novak vs Martin Cuevas



Jurij Rodionov vs Pablo Cuevas



Oliver Marach/Jurgen Melzer vs Ariel Behar/Pablo Cuevas

Dennis Novak vs Pablo Cuevas

Jurij Rodionov vs Martin Cuevas

🇩🇪 Germany vs Belarus 🇧🇾

Jan-Lennard Struff vs Ilya Ivashka



Philipp Kohlschreiber vs Egor Gerasimov



Kevin Krawietz/Andreas Mies vs Egor Gerasimov/Andrei Vasilevski

Jan-Lennard Struff vs Egor Gerasimov

Philipp Kohlschreiber vs Ilya Ivashka

ITALIA -COREA DEL SUD

Fabio FOGNINI vs Duckhee LEE



ITALIA -COREA DEL SUD

Fabio FOGNINI vs Duckhee LEE

Gianluca MAGER vs Ji Sung NAM



SONEGO/TRAVAGLIA vs NAM/SONG

Fabio FOGNINI vs Ji Sung NAM

Gianluca MAGER vs Duckhee LEE

Daniel Elahi Galan vs Leonardo Mayer

Santiago Giraldo vs Juan Ignacio Londero



Cabal/Farah vs Zeballos/M. Gonzalez

Daniel Elahi Galan vs Juan Ignacio Londero

Santiago Giraldo vs Leonardo Mayer

Slovakia vs Czech Republic

Jozef KOVALIK vs Jiri VESELY



Andrej MARTIN vs Lukas ROSOL



POLASEK/ZELENAY vs FOREJTEK/KOLAR

Andrej MARTIN vs Jiri VESELY

Jozef KOVALIK vs Lukas ROSOL

Sweden vs Chile

Mikael YMER vs Marcelo Tomas BARRIOS VERA



Elias YMER vs Alejandro TABILO



ERIKSSON/LINDSTEDT vs BARRIOS VERA/TABILO

Mikael YMER vs Alejandro TABILO

Elias YMER vs Marcelo Tomas BARRIOS VERA

Croatia vs India

Borna GOJO vs Prajnesh GUNNESWARAN



Marin CILIC vs Ramkumar RAMANATHAN



PAVIC/SKUGOR vs BOPANNA/PAES

Marin CILIC vs Prajnesh GUNNESWARAN

Borna GOJO vs Ramkumar RAMANATHAN

USA vs UZBEKISTAN

Reilly OPELKA vs Denis ISTOMIN



Taylor FRITZ vs Sanjar FAYZIEV



BRYAN/BRYAN vs FAYZIEV/ISTOMIN

Taylor FRITZ vs Denis ISTOMIN

Reilly OPELKA vs Sanjar FAYZIEV