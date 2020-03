Davis Cup: Italia vs Corea Del Sud: Parla la squadra italiana, Mager non si aspettava di giocare. Piccolo problema fisico per Lorenzo Sonego

Corrado Barazzutti : “Le scelte sono quello che ritengo più corrette allo stato attuale, sulla base anche del momento dei giocatori . Mager sta giocando molto bene. Anche Sonego è in forma, ma deve recuperare da un piccolo problema (al polso sinistro). Sul doppio di sabato valuterò a seconda delle necessità, ma per il momento ho scelto così. Non è tanto significativo chi inizia prima, l’importante è giocare bene.

Non è la situazione migliore per un incontro di Coppa Davis, dove il pubblico rappresenta una cornice importante. E’ una questione di emergenza, quindi l’aspetto più importante è rispettare le indicazioni del Governo e pensare alla salute delle persone, è una precauzione necessaria. Mi auguro che per i giocatori questo sia uno stimolo a dare ancora di più per premiare quel pubblico che in Sardegna ci ha sempre sostenuto in maniera calorosa. Speriamo di poter fare un regalo a Cagliari e a tutta la Sardegna vincendo questo incontro”.

Fabio Fognini : “Vengo da un mese negativo. Non mi sono potuto allenare come avrei voluto e dovuto. Ho saltato due tornei, a Dubai sono andato senza aspettative e ho deciso soltanto all’ultimo di giocare. Qui mi sono allenato tre giorni molto intensamente, ho superato il piccolo infortunio al polpaccio che avevo avuto. Ora c’è solo da giocare, allenarmi e vivere la competizione che mi è mancata molto nell’ultimo periodo. Ho sempre risposto presente, a prescindere da vittoria o sconfitta, per me giocare per la mia Nazione è una responsabilità diversa e credo di averlo sempre dimostrato nella mia carriera. La situazione ambientale, purtroppo, non sarà delle migliori ma salvaguardare la salute di tutti quanti resta la priorità. Noi ce la metteremo tutta per andare a Madrid”.

Gianluca Mager : ”Non mi aspettavo di essere titolare, Lorenzo credo non sia al top fisicamente. Per me è un’emozione incredibile, sono contentissimo di poter vestire questa maglia e dare il 100% per il mio Paese, ringrazio il capitano per tutta la fiducia che ha riposto in me. Sono pronto per dare il massimo, cercherò di ripagare tutta la squadra per portare a casa il mio match.

Sono due settimane particolari, è successo tutto così velocemente, non me l’aspettavo, cercherò di continuare a cavalcare quest’onda”.