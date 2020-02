L’addio al tennis di Maria Sharapova

Maria Sharapova ha deciso di dire basta con il tennis. La 32enne russa, che in carriera ha vinto 5 tornei del Grande Slam (1 Australian Open, 2 Roland Garros, 1 Wimbledon e 1 US Open), ha confermato la notizia con un articolo da lei stessa scritto sul portale Vanity Fair.

La sua prestazioni sono state perturbate negli ultimi anni da diversi infortuni, nonché da una sospensione per doping dove lei stessa ne diede notizia con l’ITF che aspettava di divulgarla. E stata anche numero uno al mondo.

Questo uno stralcio della lettera scritta al giornale Vanity Fair: “Come fai a lasciarti alle spalle l’unica vita che tu abbia mai conosciuto? Come ti allontani dai campi su cui ti sei allenata da quando eri una bambina, il gioco che ami – che ti ha portato lacrime indicibili e gioie indicibili – uno sport in cui hai trovato una famiglia, insieme ai fan che si sono radunati dietro di te da più di 28 anni? Lo so questo, quindi per favore perdonami. Tennis, ti sto dicendo addio.