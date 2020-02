Niente Roger Federer al Roland Garros: Il Direttore del torneo parigino chiama l’agente di Roger Federer

Il direttore del Roland Garros Guy Forget ha contattato il manager di Roger Federer per ottenere maggiori informazioni sull’intervento effettuato dal campione svizzero che lo terrà fuori dai campi per almeno 4 mesi.

Il direttore del torneo parigino ha telefonato all’agente del tennista elvetico Tony Godsick “Ho avuto una conversazione al telefono con l’agente di Roger.

Mi ha riferito che si è sottoposto ad un piccolo intervento a causa di un problema al menisco che già conosceva. Dovrà trascorrere circa quattro settimane in cui non può fare molto se non la riabilitazione.

Perderà ritmo, e se torna troppo presto, il ginocchio potrebbe risentirne.

“Capisco che sarebbe molto difficile per lui tornare alla competizione e iniziare a giocare match tre su cinque sulla terra.

È una decisione intelligente da parte sua. In ogni caso, per un torneo del Grande Slam, dove giocano i migliori tennisti del mondo, la mancanza di Federer incide meno rispetto alla sua assenza a tornei minori come Basilea.

Vorremmo sempre avere il meglio logicamente. La partecipazione di Roger qui è stata davvero notevole l’anno scorso e ovviamente ci si aspettava di vedere cosa avrebbe potuto fare quest’anno”