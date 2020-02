Challenger Drummondville: I risultati con il dettaglio del Day 5. In campo Liam Caruana (Live)

Challenger Drummondville CH | Indoor | $54.160 – Ottavi di Finale

Court Central – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Andrew Harris vs [10] Tobias Kamke



CH Drummondville Andrew Harris [5] Andrew Harris [5] 0 0 Tobias Kamke [10] • Tobias Kamke [10] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Kamke 0-0

2. [3] Christopher O’Connell vs [13] Ji Sung Nam



Il match deve ancora iniziare

3. [12] Arthur Rinderknech vs [6] Michael Mmoh



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Dominik Koepfer vs [15] Yosuke Watanuki (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [11] Sebastian Korda vs [7] Max Purcell (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

6. Hunter Johnson / Yates Johnson vs [2] Treat Huey / Nathaniel Lammons



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [14] Maxime Cressy vs Liam Caruana



CH Drummondville Maxime Cressy [14] Maxime Cressy [14] 0 0 Liam Caruana • Liam Caruana 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Caruana 0-0

2. [8] Roberto Cid Subervi vs [9] Liam Broady



Il match deve ancora iniziare

3. Johannes Haerteis vs Patrik Niklas-Salminen



Il match deve ancora iniziare

4. Korey Lovett / Hunter Reese vs Shintaro Imai / Go Soeda (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Ji Sung Nam / Min-Kyu Song vs Roberto Cid Subervi / Goncalo Oliveira (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

6. Manuel Guinard / Arthur Rinderknech vs Liam Broady / Scott Clayton (non prima ore: 23:30)



Il match deve ancora iniziare