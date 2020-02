Challenger Koblenz: I risultati con il dettaglio del Day 2. Bega al secondo turno. Fuori Dalla Valle (Video)

R2: (1)Yannick Maden (GER) vs (WC)Louis Wessels (GER)

R2: (9)Julian Lenz (GER) vs Maximilian Marterer (GER)

R2: Igor Sijsling (NED) vs (6)Botic Van De Zandschulp (NED)

R2: (3)Tallon Griekspoor (NED) vs (Q)Lucas Gerch (GER)

R2: Vaclav Safranek (CZE) vs (13)Daniel Masur (GER) [1-0]

R2: (11)Nicola Kuhn (ESP) vs Alessandro Bega (ITA)

R2: Mirza Basic (BIH) vs (8)Mats Moraing (GER)

R2: (5)Maxime Janvier (FRA) vs Dimitar Kuzmanov (BUL)

R2: Uladzimir Ignatik (BLR) vs (10)Dustin Brown (GER) [0-3]

R2: (14)Teymuraz Gabashvili (RUS) vs Tomas Machac (CZE)

R2: (7)Quentin Halys (FRA) vs (WC)Alexandre Aubriot (FRA)

R2: (15)Lucas Miedler (AUT) vs (Q)Sasi Kumar Mukund (IND)

R2: Michael Vrbensky (CZE) vs (2)Yannick Hanfmann (GER)

Challenger Koblenz CH | Indoor | e46.600 – 1°-2° Turno

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alessandro Bega vs Edan Leshem



CH Koblenz Alessandro Bega Alessandro Bega 6 6 Edan Leshem Edan Leshem 1 2 Vincitore: A. BEGA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Leshem 15-0 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Bega 0-15 0-30 0-40 df 5-1 → 5-2 E. Leshem 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-0 → 5-1 A. Bega 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 E. Leshem 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 A. Bega 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Leshem 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Bega 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Leshem 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 A. Bega 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 E. Leshem 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace df 3-1 → 4-1 A. Bega 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 E. Leshem 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 A. Bega 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Leshem 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

2. Enrico Dalla Valle vs [Q] Lucas Gerch



CH Koblenz Enrico Dalla Valle Enrico Dalla Valle 1 4 Lucas Gerch Lucas Gerch 6 6 Vincitore: L. GERCH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Gerch 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 E. Dalla Valle 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 L. Gerch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Gerch 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Gerch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Dalla Valle 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Gerch 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Gerch 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 E. Dalla Valle 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Gerch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 L. Gerch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 E. Dalla Valle 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 L. Gerch 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

3. [1] Yannick Maden vs [WC] Louis Wessels



CH Koblenz Yannick Maden [1] Yannick Maden [1] 3 7 6 Louis Wessels Louis Wessels 6 6 3 Vincitore: Y. MADEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Wessels 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Y. Maden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Wessels 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Wessels 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-3 → 2-3 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 L. Wessels 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Y. Maden 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Wessels 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 L. Wessels 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Y. Maden 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Wessels 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 L. Wessels 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Y. Maden 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Wessels 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Wessels 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Y. Maden 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-1 → 1-2 L. Wessels 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Y. Maden 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Wessels 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 Y. Maden 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Wessels 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Y. Maden 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 L. Wessels 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Wessels 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Wessels 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

4. [9] Julian Lenz vs Maximilian Marterer (non prima ore: 13:30)



CH Koblenz Julian Lenz [9] Julian Lenz [9] 1 3 Maximilian Marterer Maximilian Marterer 6 6 Vincitore: M. MARTERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Lenz 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 M. Marterer 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 J. Lenz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Lenz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Marterer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 J. Lenz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Lenz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 J. Lenz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-5 → 1-5 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 J. Lenz 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-2 → 0-3 J. Lenz 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 0-1 → 0-2 M. Marterer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. Dustin Brown / Lucas Miedler vs [WC] Louis Wessels / Leopold Zima



CH Koblenz Dustin Brown / Lucas Miedler Dustin Brown / Lucas Miedler 6 6 Louis Wessels / Leopold Zima Louis Wessels / Leopold Zima 4 2 Vincitori: BROWN / MIEDLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Brown / Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 5-2 → 6-2 L. Wessels / Zima 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 D. Brown / Miedler 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 4-1 → 5-1 L. Wessels / Zima 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 D. Brown / Miedler 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-1 → 3-1 L. Wessels / Zima 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 D. Brown / Miedler 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 ace 1-0 → 2-0 L. Wessels / Zima 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Brown / Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Wessels / Zima 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 D. Brown / Miedler 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 L. Wessels / Zima 0-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Brown / Miedler 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Wessels / Zima 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 D. Brown / Miedler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-3 → 1-3 L. Wessels / Zima 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 D. Brown / Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Wessels / Zima 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

6. Jeremy Jahn vs Benjamin Hassan (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

7. Michael Vrbensky vs [2] Yannick Hanfmann



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Kacper Zuk vs Igor Sijsling



CH Koblenz Kacper Zuk Kacper Zuk 6 3 6 Igor Sijsling Igor Sijsling 4 6 7 Vincitore: I. SIJSLING Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 I. Sijsling 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 K. Zuk 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 I. Sijsling 30-0 40-0 5-4 → 5-5 K. Zuk 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 I. Sijsling 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Zuk 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 I. Sijsling 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 K. Zuk 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 I. Sijsling 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 K. Zuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 I. Sijsling 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 K. Zuk 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Sijsling 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 3-5 → 3-6 K. Zuk 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 I. Sijsling 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Zuk 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-4 → 2-4 I. Sijsling 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 K. Zuk 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 I. Sijsling 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 K. Zuk 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 I. Sijsling 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Zuk 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 I. Sijsling 15-0 30-0 ace 5-3 → 5-4 K. Zuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 I. Sijsling 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 K. Zuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 I. Sijsling 0-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 K. Zuk 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 I. Sijsling 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 K. Zuk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Sijsling 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [Q] Sasikumar Mukund vs Filip Cristian Jianu



CH Koblenz Sasikumar Mukund Sasikumar Mukund 6 6 Filip Cristian Jianu Filip Cristian Jianu 3 2 Vincitore: S. MUKUND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Mukund 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 S. Mukund 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Mukund 15-0 30-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Mukund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 1-1 F. Cristian Jianu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Mukund 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Mukund 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 F. Cristian Jianu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 S. Mukund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 F. Cristian Jianu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Mukund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Mukund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Marek Gengel vs Vit Kopriva



CH Koblenz Marek Gengel Marek Gengel 4 3 Vit Kopriva Vit Kopriva 6 6 Vincitore: V. KOPRIVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Gengel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Gengel 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Gengel 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Kopriva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Gengel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Gengel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 M. Gengel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Gengel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Gengel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 M. Gengel 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Dan Added vs Artem Dubrivnyy (non prima ore: 13:30)



CH Koblenz Dan Added Dan Added 5 4 Artem Dubrivnyy Artem Dubrivnyy 7 6 Vincitore: A. DUBRIVNYY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Added 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Dubrivnyy 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Added 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 A. Dubrivnyy 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Added 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Dubrivnyy 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Added 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Dubrivnyy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Added 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Dubrivnyy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Added 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 5-6 → 5-7 A. Dubrivnyy 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Added 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Dubrivnyy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 D. Added 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Dubrivnyy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Added 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Dubrivnyy 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 D. Added 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Dubrivnyy 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-0 → 2-1 D. Added 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Dubrivnyy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

5. Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Ruben Bemelmans / Daniel Masur



CH Koblenz Ivan Sabanov / Matej Sabanov Ivan Sabanov / Matej Sabanov 4 6 6 Ruben Bemelmans / Daniel Masur Ruben Bemelmans / Daniel Masur 6 3 10 Vincitori: BEMELMANS / MASUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 R. Bemelmans / Masur 1-0 2-0 3-0 3-1 df 3-2 df 4-2 5-2 6-2 7-2 ace 7-3 7-4 8-4 9-4 ace 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Bemelmans / Masur 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Bemelmans / Masur 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 R. Bemelmans / Masur 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Bemelmans / Masur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Bemelmans / Masur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 4-6 I. Sabanov / Sabanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 R. Bemelmans / Masur 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 I. Sabanov / Sabanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 R. Bemelmans / Masur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 R. Bemelmans / Masur 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Bemelmans / Masur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

6. [14] Teymuraz Gabashvili vs Tomas Machac



CH Koblenz Teymuraz Gabashvili [14] • Teymuraz Gabashvili [14] 15 0 Tomas Machac Tomas Machac 40 4 2 palle break Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Gabashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 T. Gabashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 T. Machac 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 0-2 T. Gabashvili 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

7. [7] Quentin Halys vs [WC] Milan Welte



Il match deve ancora iniziare