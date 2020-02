ATP Rio de Janeiro, Marsiglia e Delray Beach: I risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. Mager supera le qualificazioni. Gaio sconfitta con match point a favore

Md

(1) Thiem, Dominic vs (WC) Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

Munar, Jaume vs Caruso, Salvatore

(Q) Domingues, Joao vs (SE) Sousa, Pedro

(Q) Mager, Gianluca vs (8) Ruud, Casper

(4) Pella, Guido vs Monteiro, Thiago

(LL) Balazs, Attila vs Cuevas, Pablo

(Q) Martinez, Pedro vs Dellien, Hugo

Andujar, Pablo vs (9) Verdasco, Fernando

(7) Ramos-Vinolas, Albert vs (WC) Alcaraz, Carlos

Moutet, Corentin vs (Q) Coria, Federico

Carballes Baena, Roberto vs Delbonis, Federico

Martin, Andrej vs (3) Garin, Cristian

(5) Coric, Borna vs Londero, Juan Ignacio

Davidovich Fokina, Alejandro vs (WC) Seyboth Wild, Thiago

Mayer, Leonardo vs Sonego, Lorenzo

Cecchinato, Marco vs (2) Lajovic, Dusan

ATP Rio de Janeiro 500 | Terra | $1.759.905 – TD Quali

Quadra Guga Kuerten – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. [3] Federico Coria vs [6] Jozef Kovalik



ATP Rio de Janeiro Federico Coria [3] Federico Coria [3] 6 6 Jozef Kovalik [6] Jozef Kovalik [6] 2 4 Vincitore: F. CORIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 J. Kovalik 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 F. Coria 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 F. Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Coria 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 F. Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 3-2 → 4-2 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 F. Coria 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Kovalik 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Quadra 1 – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. [4] Federico Gaio vs Joao Domingues



ATP Rio de Janeiro Federico Gaio [4] Federico Gaio [4] 6 6 5 Joao Domingues Joao Domingues 3 7 7 Vincitore: J. DOMINGUES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 J. Domingues 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-5 → 5-6 J. Domingues 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Gaio 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 J. Domingues 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Domingues 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 F. Gaio 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Domingues 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* ace 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 J. Domingues 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Domingues 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Gaio 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Domingues 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Domingues 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Domingues 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Domingues 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 J. Domingues 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 F. Gaio 15-0 30-0 1-1 → 2-1 J. Domingues 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Salvatore Caruso / Federico Gaio vs [2] Attila Balazs / Fernando Romboli



Il match deve ancora iniziare

Quadra 2 – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. [2] Attila Balazs vs [5] Gianluca Mager



ATP Rio de Janeiro Attila Balazs [2] Attila Balazs [2] 0 2 Gianluca Mager [5] Gianluca Mager [5] 6 6 Vincitore: G. MAGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Mager 15-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 G. Mager 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Balazs 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 G. Mager 15-0 ace 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Balazs 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 G. Mager 15-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 G. Mager 30-0 40-0 40-15 0-5 → 0-6 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-4 → 0-5 G. Mager 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 G. Mager 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

Quadra 4 – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. Filip Horansky vs [7] Pedro Martinez



ATP Rio de Janeiro Filip Horansky Filip Horansky 4 2 Pedro Martinez [7] Pedro Martinez [7] 6 6 Vincitore: P. MARTINEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-5 → 2-6 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-4 → 1-5 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 F. Horansky 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Horansky 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 F. Horansky 15-0 40-0 3-5 → 4-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 F. Horansky 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Horansky 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Horansky 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 P. Martinez 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Horansky 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

ATP Marseille 250 | Indoor | e691.880 – 1° Turno Quali

Court Central – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Egor Gerasimov vs [Alt] Evgeny Karlovskiy



ATP Marseille Egor Gerasimov [1] Egor Gerasimov [1] 6 6 6 Evgeny Karlovskiy Evgeny Karlovskiy 7 3 1 Vincitore: E. GERASIMOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 ace 5-0 → 5-1 E. Gerasimov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-0 → 5-0 E. Karlovskiy 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-0 → 4-0 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 E. Karlovskiy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 E. Gerasimov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Karlovskiy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 E. Karlovskiy 15-0 30-0 ace 4-2 → 4-3 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 E. Karlovskiy 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 E. Karlovskiy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 E. Gerasimov 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df ace 5-5 → 6-5 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 E. Gerasimov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-4 → 5-4 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 4-3 E. Karlovskiy 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Gerasimov 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Gerasimov 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Gerasimov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [2] Lloyd Harris vs [WC] Elliot Benchetrit



ATP Marseille Lloyd Harris [2] Lloyd Harris [2] 3 4 Elliot Benchetrit Elliot Benchetrit 6 6 Vincitore: E. BENCHETRIT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Benchetrit 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 E. Benchetrit 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 E. Benchetrit 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 L. Harris 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 E. Benchetrit 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Harris 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Benchetrit 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Harris 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Benchetrit 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 L. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 E. Benchetrit 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Harris 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 E. Benchetrit 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 E. Benchetrit 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Harris 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df df 0-1 → 0-2 E. Benchetrit 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [3] Dennis Novak vs [WC] Arthur Cazaux



ATP Marseille Dennis Novak [3] Dennis Novak [3] 6 6 Arthur Cazaux Arthur Cazaux 1 3 Vincitore: D. NOVAK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Novak 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 D. Novak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Novak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Novak 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Novak 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 D. Novak 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 D. Novak 0-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 D. Novak 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 A. Cazaux 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

4. [4] Alexei Popyrin vs Steven Diez



ATP Marseille Alexei Popyrin [4] Alexei Popyrin [4] 7 6 Steven Diez Steven Diez 6 3 Vincitore: A. POPYRIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Diez 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Diez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 S. Diez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Diez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Diez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Diez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 S. Diez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 2-3 → 3-3 S. Diez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Diez 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 S. Diez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alexey Vatutin vs [6] Norbert Gombos



ATP Marseille Alexey Vatutin • Alexey Vatutin 40 1 Norbert Gombos [6] Norbert Gombos [6] A 2 Vincitore: N. GOMBOS per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-2 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Gombos 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

2. Lukas Lacko vs [5] Emil Ruusuvuori



ATP Marseille Lukas Lacko Lukas Lacko 4 4 Emil Ruusuvuori [5] Emil Ruusuvuori [5] 6 6 Vincitore: E. RUUSUVUORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Lacko 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 L. Lacko 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 2-4 → 3-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-4 → 2-4 L. Lacko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Lacko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Lacko 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 L. Lacko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 E. Ruusuvuori 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Lacko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Lacko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 L. Lacko 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

3. [Alt] Matthias Bachinger vs [8] Sergiy Stakhovsky



ATP Marseille Matthias Bachinger Matthias Bachinger 6 6 Sergiy Stakhovsky [8] Sergiy Stakhovsky [8] 3 4 Vincitore: M. BACHINGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Stakhovsky 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-4 → 6-4 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Stakhovsky 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Stakhovsky 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Stakhovsky 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 M. Bachinger 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Stakhovsky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Bachinger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Stakhovsky 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. Bernabe Zapata Miralles vs [7] Ilya Ivashka



ATP Marseille Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 7 5 1 Ilya Ivashka [7] Ilya Ivashka [7] 6 7 6 Vincitore: I. IVASHKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-5 → 1-6 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-4 → 1-5 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-2 → 5-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 3-1 → 3-2 B. Zapata Miralles 30-0 40-0 2-1 → 3-1 I. Ivashka 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-1 → 2-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* df 6-6 → 7-6 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 B. Zapata Miralles 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 30-30 ace 1-0 → 1-1 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

ATP Delray Beach 250 | Cemento | $602.935 – TDQ Quali

ATP Delray Beach Marcos Baghdatis / David Ferrer Marcos Baghdatis / David Ferrer 6 6 10 Jesse Levine / Vincent Spadea Jesse Levine / Vincent Spadea 0 7 3 Vincitori: BAGHDATIS / FERRER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 J. Levine / Spadea 1-0 J. Levine / Spadea 0-1 1-1 df 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 df 3-5 3-6 3-7 3-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 J. Levine / Spadea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 6-5 → 6-6 M. Baghdatis / Ferrer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 J. Levine / Spadea 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 M. Baghdatis / Ferrer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Levine / Spadea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Baghdatis / Ferrer 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 J. Levine / Spadea 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Baghdatis / Ferrer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Levine / Spadea 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-2 → 2-2 M. Baghdatis / Ferrer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 0-2 → 1-2 J. Levine / Spadea 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 0-2 M. Baghdatis / Ferrer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Levine / Spadea 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-0 → 6-0 M. Baghdatis / Ferrer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 J. Levine / Spadea 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Baghdatis / Ferrer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Levine / Spadea 0-15 df 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 M. Baghdatis / Ferrer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

1. Marcos Baghdatis/ David Ferrervs Jesse Levine/ Vincent SpadeaEsibizione

2. Tommy Haas vs James Blake (non prima ore: 20:30) Esibizione



ATP Delray Beach Tommy Haas Tommy Haas 6 6 James Blake James Blake 3 0 Vincitore: T. HAAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 T. Haas 15-0 5-0 → 6-0 J. Blake 0-15 4-0 → 5-0 T. Haas 3-0 → 4-0 J. Blake 2-0 → 3-0 T. Haas 1-0 → 2-0 J. Blake 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Haas 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Blake 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 T. Haas 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Blake 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 T. Haas 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Blake 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Haas 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Blake 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 1-0 → 1-1 T. Haas 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

COURT 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Bernard Tomic vs Ernests Gulbis



ATP Delray Beach Bernard Tomic Bernard Tomic 2 0 Ernests Gulbis Ernests Gulbis 6 6 Vincitore: E. GULBIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 ace 0-5 → 0-6 B. Tomic 0-15 15-30 30-30 30-40 df 0-4 → 0-5 E. Gulbis 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 B. Tomic 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 B. Tomic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Gulbis 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 B. Tomic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 B. Tomic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 B. Tomic 0-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 B. Tomic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [1] Cameron Norrie vs Mitchell Krueger



ATP Delray Beach Cameron Norrie [1] Cameron Norrie [1] 4 6 7 Mitchell Krueger Mitchell Krueger 6 2 6 Vincitore: C. NORRIE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Krueger 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 5-2 → 6-2 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Krueger 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 4-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Krueger 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 M. Krueger 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 M. Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

COURT 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Noah Rubin vs [8] Denis Istomin



ATP Delray Beach Noah Rubin Noah Rubin 6 3 7 Denis Istomin [8] Denis Istomin [8] 4 6 6 Vincitore: N. RUBIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 N. Rubin 15-0 30-0 ace 5-5 → 6-5 D. Istomin 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 ace 5-4 → 5-5 N. Rubin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Rubin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Istomin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 N. Rubin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Istomin 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 N. Rubin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Rubin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Istomin 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 N. Rubin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 D. Istomin 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Rubin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 N. Rubin 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 D. Istomin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Rubin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Rubin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 5-4 → 6-4 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Rubin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 N. Rubin 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 N. Rubin 15-0 30-0 ace 3-0 → 4-0 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-0 → 3-0 N. Rubin 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 D. Istomin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [WC] Stefan Kozlov vs [6] Emilio Gomez