ATP Rio de Janeiro: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Gaio e Mager al turno finale

Q2: Filip Horansky (SVK) vs (7)Pedro Martinez Portero (ESP) [0-1]

Q2: (2)Attila Balazs (HUN) vs (5)Gianluca Mager (ITA)

Q2: (4)Federico Gaio (ITA) vs Joao Domingues (POR)

ATP Rio de Janeiro 500 | Terra | $1.759.905 – 1° Turno Quali

Quadra Guga Kuerten – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [4] Federico Gaio vs Joao Menezes



ATP Rio de Janeiro Federico Gaio [4] Federico Gaio [4] 6 6 6 Joao Menezes Joao Menezes 7 4 3 Vincitore: F. GAIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 J. Menezes 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Gaio 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-2 → 5-2 J. Menezes 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 3-1 → 4-1 J. Menezes 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Menezes 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Menezes 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-4 → 6-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 J. Menezes 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Menezes 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Menezes 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Menezes 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 J. Menezes 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Menezes 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Menezes 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Menezes 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Menezes 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Menezes 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [WC] Pedro Boscardin Dias vs [6] Jozef Kovalik



ATP Rio de Janeiro Pedro Boscardin Dias • Pedro Boscardin Dias 40 3 1 Jozef Kovalik [6] Jozef Kovalik [6] 30 6 1 Game Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Boscardin Dias 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Boscardin Dias 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 P. Boscardin Dias 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 3-4 P. Boscardin Dias 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 P. Boscardin Dias 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Boscardin Dias 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Kovalik 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Quadra 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [2] Attila Balazs vs [WC] Orlando Luz



ATP Rio de Janeiro Attila Balazs [2] Attila Balazs [2] 6 6 Orlando Luz Orlando Luz 3 3 Vincitore: A. BALAZS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 O. Luz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Balazs 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 O. Luz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 O. Luz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Balazs 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 O. Luz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 O. Luz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Balazs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 O. Luz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 O. Luz 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Balazs 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 O. Luz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 O. Luz 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. [1] Andrej Martin vs Filip Horansky



ATP Rio de Janeiro Mario Vilella Martinez Mario Vilella Martinez 6 3 Filip Horansky Filip Horansky 7 6 Vincitore: F. HORANSKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Horansky 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Vilella Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 F. Horansky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Horansky 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Vilella Martinez 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-1 → 1-1 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 F. Horansky 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Horansky 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 F. Horansky 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Vilella Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Horansky 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 M. Vilella Martinez 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-1 → 2-1 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Vilella Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Joao Menezes / Thiago Seyboth Wild vs [2] Attila Balazs / Fernando Romboli



Il match deve ancora iniziare

Quadra 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [WC] Mateus De Carvalho Cardoso Alves vs [7] Pedro Martinez



ATP Rio de Janeiro Mateus De Carvalho Cardoso Alves Mateus De Carvalho Cardoso Alves 2 3 Pedro Martinez [7] Pedro Martinez [7] 6 6 Vincitore: P. MARTINEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. De Carvalho Cardoso Alves 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. De Carvalho Cardoso Alves 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. De Carvalho Cardoso Alves 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 P. Martinez 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 M. De Carvalho Cardoso Alves 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. De Carvalho Cardoso Alves 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. De Carvalho Cardoso Alves 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-4 → 2-4 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 M. De Carvalho Cardoso Alves 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-2 → 1-3 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. De Carvalho Cardoso Alves 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Martinez 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Joao Domingues vs [8] Alessandro Giannessi



ATP Rio de Janeiro Joao Domingues • Joao Domingues 0 7 3 Alessandro Giannessi [8] Alessandro Giannessi [8] 0 5 1 Vincitore: J. DOMINGUES per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Domingues 3-1 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 J. Domingues 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 J. Domingues 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Domingues 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Giannessi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Domingues 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Domingues 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Domingues 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [1] Hugo Dellien / Leonardo Mayer vs Salvatore Caruso / Federico Gaio



Il match deve ancora iniziare

Quadra 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [3] Federico Coria vs Carlos Taberner



ATP Rio de Janeiro Federico Coria [3] Federico Coria [3] 7 6 Carlos Taberner Carlos Taberner 6 1 Vincitore: F. CORIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 C. Taberner 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-0 → 3-0 F. Coria 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 F. Coria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 F. Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A df 2-2 → 2-3 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 1-1 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

2. Andrea Collarini vs [5] Gianluca Mager