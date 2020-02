Fed Cup 2020, Playoff: Romania-Italia, insidia Simona Halep per le azzurre

L’Italia è stata sorteggiata contro la Romania nel Playoff di Fed Cup che si giocherà nel mese di aprile (il tutto si svolgerà in due giorni, tra sabato 18 e domenica 19) con in palio un posto nelle Qualificazioni alle Fed Cup Finals 2021: la nazionale azzurra, guidata da Tathiana Garbin, sarà di scena in trasferta e dunque, con tutta probabilità, su una superficie veloce.

La numero uno di Romania è Simona Halep, attualmente seconda nel ranking WTA alle spalle di Ashleigh Barty. Nel caso in cui la ventottenne di Costanza dovesse decidere di prendere parte al “tie” contro l’Italia, allora la missione delle nostre portacolori diventerebbe decisamente complicata. Alle spalle di Halep, nella classifica mondiale, troviamo Sorana Cirstea che sicuramente non sarà della contesa (ha annunciato di non voler più gareggiare con la casacca rumena) e Ana Bogdan, che ha vinto uno dei due singolari giocati nel duello perso lo scorso weekend contro la Russia. Altre giocatrici “papabili” di una convocazione sono Mihaela Buzarnescu, Monica Niculescu, Irina Bara, Elena Gabriela Ruse, Jacqueline Adina Cristian e Raluca Olaru, Top-50 in doppio.

La Romania vanta solo tre giocatrici in Top-100 (Halep, Cirstea e Bogdan), ma allargando la “forbice” alla Top-200 possiamo trovare ben undici tenniste rumene al suo interno. Per quanto concerne l’Italia, è molto probabile che Garbin opti per confermare le stesse giocatrici che hanno partecipato alle gare del Group I, dunque Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi, Martina Trevisan e Giulia Gatto-Monticone.