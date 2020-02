Felix Auger-Aliassime donerà 5 dollari per ogni punto vinto in stagione

Il mondo del tennis è sempre più attento al sociale. A gennaio scattò la corsa per raccogliere fondi contro le devastazioni degli incendi boschivi in Australia, coronata da un grande successo. Lo scorso venerdì l’incredibile esibizione “Match for Africa” a Cape Town tra Federer e Nadal ha stabilito il record di 51.954 spettatori per un incontro di tennis e soprattutto raccolto oltre 3 milioni di dollari, destinati interamente ai progetti della Roger Federer Foundation a sostegno dell’educazione dei bambini poveri nel contenente africano.

Anche il giovane talento canadese Felix Auger-Aliassime si è lanciato in un’iniziativa benefica, che lo vedrà coinvolto per l’intera stagione 2020. Per ogni singolo punto vinto nel 2020 Felix donerà 5 dollari al progetto “EduChange”, in partnership con l’associazione CARE, a favore della protezione ed educazione dei bambini in Togo. Auger-Aliassime è nato in Canada da genitori originari dello stato africano, che purtroppo vede moltissime situazioni fragili e di estrema povertà.

“Mi sento molto fortunato a vivere una vita e carriera estremamente soddisfacente, ma credo sia il momento di dedicarsi anche delle cause più profonde oltre al tennis. Quest’anno, ogni mio singolo punto vinto conterà”.

All’iniziativa del tennista canadese contribuirà anche l’istituto bancario BNP Paribas, con un contributo di 15 dollari per ogni punto vinto da Auger-Aliassime per tutto il 2020. Attualmente Felix ha giocato 10 match in stagione, vincendo 768 punti (a cui andranno sommati quelli del match in corso a Rotterdam). “L’obiettivo è quello di raccogliere abbastanza fondi per coinvolgere oltre 2500 bambini in Togo. Cercherò di vincere il più possibile anche per loro”.

Marco Mazzoni