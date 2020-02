Fed Cup Finals 2020: sorteggiati i gironi, la Francia troverà la Russia. USA con la Spagna

Nella giornata di ieri si è svolto il sorteggio dei quattro gironi, da tre squadre ciascuno, delle Fed Cup Finals 2020, in calendario dal 14 al 19 aprile a Budapest. La Francia, campionessa uscente, è stata inserita di diritto nel Gruppo A e se la vedrà con la Russia, oltre che con i padroni di casa dell’Ungheria che sono stati omaggiati di una wild card in quanto nazione ospitante. Nel Gruppo B c’è l’Australia, finalista dell’ultima edizione, assieme a Bielorussia e Belgio; Spagna e Stati Uniti sono inserite nel Gruppo C assieme alla Slovacchia, nel Gruppo D invece sono state sorteggiate Repubblica Ceca, Germania e Svizzera.

GRUPPO A: Francia, Russia, Ungheria

GRUPPO B: Australia, Bielorussia, Belgio

GRUPPO C: Stati Uniti, Spagna, Slovacchia

GRUPPO D: Repubblica Ceca, Germania, Svizzera