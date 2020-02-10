Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): 11 Febbraio 2020
ATP 500 Rotterdam – Indoor
1T Khachanov – Fognini (1-1) ore 12:30
Challenger Bengaluru – Hard
1T Chandrasekar – Ocleppo (0-0) ore 18:30
2T Baldi – Travaglia (0-0) 2 incontro dalle ore 18:30
2T Fabbiano – Lokoli (0-0) 4 incontro dalle ore 18:30
Challenger Cherbourg – Indoor
1T Miedler – Musetti (0-0) ore 11:00
1T Brancaccio – Gabashvili (0-0) ore 10:30
2T Arnaboldi – Vatutin (0-0) 2 incontro dalle ore 13:00
TAG: Italiani in campo
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