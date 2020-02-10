Italiani in Campo Copertina

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): 11 Febbraio 2020

10/02/2020 17:50 Nessun commento
Fabio Fognini classe 1987, n.11 ATP
Fabio Fognini classe 1987, n.11 ATP

NED ATP 500 Rotterdam – Indoor
1T Khachanov RUS – Fognini ITA (1-1) ore 12:30

IND Challenger Bengaluru – Hard
1T Chandrasekar IND – Ocleppo ITA (0-0) ore 18:30
2T Baldi ITA – Travaglia ITA (0-0) 2 incontro dalle ore 18:30
2T Fabbiano ITA – Lokoli FRA (0-0) 4 incontro dalle ore 18:30

FRA Challenger Cherbourg – Indoor
1T Miedler AUT – Musetti ITA (0-0) ore 11:00
1T Brancaccio ITA – Gabashvili RUS (0-0) ore 10:30
2T Arnaboldi ITA – Vatutin RUS (0-0) 2 incontro dalle ore 13:00

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