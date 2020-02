Fed Cup 2020, Italia-Croazia 1-0: Cocciaretto supera Boskovic, azzurre avanti!

Comincia nel migliore dei modi, per l’Italia, lo spareggio del Group I di Fed Cup contro la Croazia: al “Tallink Tennis Center” di Tallinn (Estonia), Elisabetta Cocciaretto vince il terzo incontro consecutivo in singolare dopo le affermazioni con Estonia e Grecia e porta la nazionale di Tathiana Garbin sull’uno a zero, in attesa dell’esito del secondo singolare tra Camila Giorgi e Jana Fett. La giocatrice di Porto San Giorgio, n.153 della classifica mondiale in singolare, si è imposta con un doppio 6-3 su Lea Boskovic, numero 300 del mondo, confermando le ottime prestazioni già mostrate nei giorni scorsi.

Chi ben comincia, come si suol dire, è a metà dell’opera: la compagine azzurra dovrà ora vincere almeno un altro match per garantirsi l’accesso ai play-off in programma nel mese di aprile.

ITALIA – CROAZIA 1-0

Elisabetta Cocciaretto (ITA) b. Lea Boskovic (CRO) 6-3 6-3

Camila Giorgi (ITA) – Jana Fett (CRO)

Jasmine Paolini/Martina Trevisan (ITA) – Lea Boskovic/Jana Fett (CRO)