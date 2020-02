Fed Cup 2020, Italia-Grecia: Cocciaretto e Paolini contro due giocatrici senza ranking

Tutto pronto, al Tallink Tennis Center di Tallinn (Estonia), per la terza ed ultima giornata della Pool B del Group I di Fed Cup: l’Italia, reduce da due vittorie con Austria ed Estonia, affronta la Grecia con l’obiettivo di chiudere il raggruppamento al primo posto per poi affrontare, nella giornata di domani, la perdente di Croazia-Ucraina.

La contesa avrà inizio alle 15 e non avrà copertura televisiva su SuperTennis, visto che sul campo in cui giocheranno le azzurre non vi sono telecamere. A contendersi il primo punto saranno Elisabetta Cocciaretto, n.153 del ranking WTA, e la giovanissima Dimitra Pavlou, classe 2004 senza classifica mondiale. A seguire toccherà a Jasmine Paolini contro una greca ancor più giovane, la classe 2005 Michaela Laki, anch’essa senza ranking. Sorprendono le scelte del capitano Anastasios Bavelas, che esclude Despina Papamichail e si affiderà a Valentini Grammatikopoulou esclusivamente nel doppio (per l’Italia giocheranno Gatto-Monticone e Trevisan).

ITALIA – GRECIA

Elisabetta Cocciaretto (ITA) – Dimitra Pavlou (GRE)

Jasmine Paolini (ITA) – Michaela Laki (GRE)

Giulia Gatto-Monticone/Martina Trevisan (ITA) – Michaela Laki/Valentini Grammatikopoulou (GRE)