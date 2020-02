WTA Hua Hin: Il Tabellone di Quali. Presenza di Lucrezia Stefanini

WTA Hua Hin International | Cemento | $275.000

GSB Centre Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sarah Beth Grey vs [11] Nudnida Luangnam

2. [4] Ulrikke Eikeri vs [WC] Punnin Kovapitukted

3. [6] Peangtarn Plipuech vs Nagi Hanatani

4. [2] Chihiro Muramatsu vs [WC] Mananchaya Sawangkaew

Court 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Eden Silva vs [12] Riya Bhatia

2. [1] Fang Ying Xun vs Ying Zhang

3. Moyuka Uchijima vs [8] Storm Sanders

4. Lucrezia Stefanini vs [9] Eri Hozumi

Court 5 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Ellen Perez vs [WC] Kwan Yau Ng

2. [WC] Yanin Wisitwarapron vs [7] Leonie Kung

3. Akgul Amanmuradova vs [10] Junri Namigata

4. [3] En-Shuo Liang vs Panna Udvardy