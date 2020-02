Fed Cup 2020, Italia-Estonia: subito in campo Cocciaretto, Giorgi sfida Kontaveit

Sarà la sfida tra Elisabetta Cocciaretto ed Elena Malygina ad aprire il duello tra Italia ed Estonia, valido per la seconda giornata della Pool B del Group I di Fed Cup. Sui campi in cemento indoor del Tallink Tennis Center di Tallin (Estonia), la classe 2001 azzurra affronterà la numero due estone, n.553 della classifica WTA, nel primo incontro che sarà trasmesso in diretta televisiva da SuperTennis.

A seguire toccherà a Camila Giorgi, reduce dal successo in tre set sull’austriaca Antonitsch, contro Anett Kontaveit, sicuramente la giocatrice da tenere maggiormente in considerazione per quanto concerne la truppa capitanata da Marten Tamla. Tathiana Garbin, la selezionatrice della nazionale italiana, confermerà Martina Trevisan in doppio: al suo fianco non ci sarà Giulia Gatto-Monticone, bensì Jasmine Paolini. L’Estonia si affiderà ad Elena Malygina e Katriin Saar, ma è molto probabile che in caso di 1-1 possa trovare spazio Kontaveit.

ITALIA – ESTONIA 0-0

Elisabetta Cocciaretto (ITA) – Elena Malygina (EST)

Camila Giorgi (ITA) – Anett Kontaveit (EST)

Jasmine Paolini/Martina Trevisan (ITA) – Elena Malygina/Katriin Saar (EST)