Notizie dal Mondo: Novak Djokovic parla del suo cambiamento nell’alimentazione. Il CoronaVirus e le Olimpiadi di Tokyo. Thiem niente Buenos Aires, il torneo di Bergamo, le quali Wc a Marsiglia e l’esibizione tra Federer e Nadal

Dominic Thiem non giocherà il torneo di Buenos Aires in programma la prossima settimana:

“Ciao ragazzi. Ho percorso un meraviglioso cammino in Australia. Però a causa di questa grande esperienza, mi vedo costretto a saltare il torneo di Buenos Aires. Sono davvero molto stanco ed ho bisogno di riposarmi per non compromettere il resto della stagione.”.

ha parlato della sua alimentazione.

“Sono molto felice di avere una dieta a base vegetale e di essere rimasto ad alti livelli in questo ultimi quattro anni e mezzo.

Ho ricevuto un sacco di critiche, anche le persone a me più vicine non credevano che sarei potuto andare avanti in questo modo, c’erano molti dubbi e punti interrogativi, ho dovuto attraversare diverse fasi nel mio processo di adattamento al nuovo stile di vita.

Perciò, per me si tratta davvero di uno stile di vita e non banalmente di una dieta. E’ un approccio, qualcosa di cui vado molto fiero e spero che tanti altri si uniscano a me. Vorrei ispirare altri atleti e far comprendere come sia possibile portare avanti una dieta a base vegetale e saper recuperare bene, possedere la giusta forza, i muscoli.”

“Non sono certo un sollevatore di pesi, ma ho un ottimo equilibrio tra forza, potenza e velocità … non mi manca niente, mi sembra. Continuerò a godermi tutto questo”.

Il coronavirus inquieta anche gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo. “Siamo estremamente preoccupati perché l’avanzata dell’epidemia potrebbe avere ripercussioni negative sull’interesse e l’entusiasmo attorno alla manifestazione”, ha ammesso mercoledì il presidente del Comitato organizzativo dei Giochi, Toshiro Muto. “Spero che il virus possa essere debellato in fretta, e intendiamo affrontare la questione in collaborazione con il CIO, il governo e la città di Tokyo”.

Ad ogni modo, gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo spezzano nel frattempo sul nascere le voci di un possibile annullamento dei Giochi circolate negli ultimi giorni, soprattutto in Giappone, e precisano che di questo tema non si è mai discusso.

Venerdì 14 Febbraio ci sarà la conferenza stampa del torneo Challenger di Bergamo.

In quel momento si scopriranno ulteriori informazioni e gli inviti da parte degli organizzatori.

(Clicca per vedere l'entry list) Bergamo (ATP) Inizio torneo: 17/02/2020 | Ultimo agg.: 03/02/2020 23:12 Main Draw (cut off: 394 - Data entry list: 05/02/20 - Special Exempts: 0/0) 150. Giustino

Giustino 172. Marcora

Marcora 181. Lopez Perez

Lopez Perez 196. Couacaud

Couacaud 197. Ferreira Silva

Ferreira Silva 199. Robredo

Robredo 201. Trungelliti

Trungelliti 211. Moriya

Moriya 213. Lamasine

Lamasine 224. Lestienne

Lestienne 225. Safiullin

Safiullin 226. Kolar

Kolar 233. Viola

Viola 237. Baldi

Baldi 242. Bourgue

Bourgue 243. Krstin

Krstin 246. Gaston

Gaston 248. Galovic

Galovic 254. Marchenko

Marchenko 264. Gojo

Gojo 265. Ilkel

Ilkel 267. Grenier

Grenier 279. Molcan

Molcan 283. Arnaboldi

Arnaboldi 288. Vavassori

Vavassori 293. Serdarusic

Serdarusic 294. De Greef

De Greef 300. Klein

Klein 310. Nedovyesov

Nedovyesov 318. Vanni

Vanni 322. Celikbilek

Celikbilek 329. Sultanov

Sultanov 338. Pellegrino

Pellegrino 343. Durasovic

Durasovic 346. Brancaccio

Brancaccio 352. Crepatte

Crepatte 363. Musetti

Musetti 368. Fatic

Fatic 379. Zeppieri

Zeppieri 394. Pecotic

Pecotic

Alternates 1. Ocleppo (404)

Ocleppo (404) 2. Mertens (417)

Mertens (417) 3. Orlov (418)

Orlov (418) 4. Jianu (420)

Jianu (420) 5. Ornago (422)

Ornago (422) 6. Vrbensky (425)

Vrbensky (425) 7. Wessels (426)

Wessels (426) 8. Gakhov (432)

Gakhov (432) 9. Michalski (437)

Michalski (437) 10. Gerch (438)

Gerch (438) 11. Tiurnev (439)

Tiurnev (439) 12. Avidzba (451)

Avidzba (451) 13. Jecan (454)

Jecan (454) 14. Nejedly (461)

Nejedly (461) 15. Poljak (474)

Poljak (474) 16. Martineau (475)

Martineau (475) 17. Pichler (482)

Pichler (482) 18. Robert (485)

Robert (485) 19. Zhurbin (487)

Zhurbin (487) 20. Niklas-Salmin (488)

Niklas-Salmin (488)

Il prossimo 07 Febbraio a Cape Town ci sarà l’esibizione tra Roger Federer e Rafael Nadal.

Ecco il programma completo dell’evento benefico.

18:30 italiane

Doppio – Federer-Gates vs Nadal-Trevor Noah

19:00 Italiane

Intrattenimento

19:30 Italiane

Roger Federer vs Rafael Nadal

Il campione di singolare dell’Australian Open Juniores Harold Mayot ed il finalista Arthur Cazaux hanno ricevuto una wild card nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Marsiglia.