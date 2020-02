Si avvicina il ritorno di Kim Clijsters. Ora sarà la sparring partner della squadra belga

Kim Clijsters continua a prepararsi al meglio per disputare i primi tornei dopo il lungo ritiro.

L’ex n.1 del mondo ha scelto di unirsi alla squadra di Fed Cup belga ma non di giocare.

La campionessa, ora 36 enne, ha lo status di sparring partner, cioè è disponibile ad allenarsi con qualsiasi giocatrice della squadra ma non di poter scendere in campo.

L’obiettivo è chiaro: arrivare il più velocemente possibile alla forma migliore per poter tornare alle competizioni.

Giovedì il Belgio giocherà contro il Kazakistan nel match che vale la qualificazione per le finali di Fed Cup 2020 a Budapest, in quella che è la prima edizione in assoluto di questo formato nel femminile ma che è stato già collaudato in anteprima nel 2019 in Coppa Davis.

Per quanto riguarda la Clijsters, i primi tornei saranno il WTA di Monterrey WTA, Indian Wells e Charleston dove ha ricevuto già una wild card.