Roger Federer: “Australian Open 2021? Non ne ho idea. Per ora non ho intenzione di ritirarmi”

Roger Federer : “Spero di recuperare e stare bene per il ‘Match for Africa’ . Penso che si tratti di qualcosa che posso gestire. Vorrei essere al 100% prima di iniziare ad allenarmi per il torneo Dubai.”

“Australian Open 2021? Non ne ho idea. Come l’anno scorso. Non sai mai cosa ti dirà il futuro, specialmente alla mia età.

Sono fiducioso e contento di come mi sento. Per ora non ho intenzione di ritirarmi. Vedremo come andrà l’anno con la mia famiglia e poi decideremo. Spero di tornare a Melbourne”.