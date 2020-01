Australian Open: Djokovic “vede” la finale, Federer impresa a 6,25

È un appuntamento classico per tutti gli appassionati del tennis. La sfida tra Roger Federer e Nole Djokovic sarà non solo la prima semifinale degli Australian Open 2020 ma anche il cinquantesimo confronto tra i due fenomeni della racchetta.

Trentasei Slam, venti per lo svizzero e 16 per il serbo, che si affronteranno per un posto nella finalissima di domenica. I betting analyst di Snai, riporta Agipronews, vedono nettamente favorito Djokovic, campione in carica e recordman del torneo con sette successi, con una quota di 1,10 rispetto al 6,25 con il quale è accreditato Federer.

Tra i due tennisti sarà il quinto scontro nello Slam di apertura, il quarto in semifinale: se si esclude il primo confronto nel 2007 quando fu King Roger a imporsi, a uscire vincitore è sempre stato il Djoker di Belgrado. I quotisti di Snai non ripongono molta fiducia in Federer, che qui due anni fa conquistò il suo ultimo Slam, visto che un successo per 3-0 di Djokovic è dato a 1,85 mentre lo stesso punteggio in favore del fenomeno di Basilea pagherebbe 18 volte la posta. Il tennista serbo, attuale numero 2 del mondo, è anche il grande favorito per la vittoria finale. L’ottavo trionfo a Melbourne è dato a 1,40 rispetto al 5,00 di Rafa Nadal, che nei quarti affronterà l’austriaco Dominic Thiem e al 15,00 di cui è accreditato Roger Federer.