Da Melbourne: Roger Federer “”Non meritavo questa vittoria. non so nemmeno io come sia riuscito a vincere questa partita”

Roger Federer : “Non meritavo questa vittoria. Sono stato davvero fortunato. Non ho contato i match point dell’avversario. A un certo punto però la pressione è sparita e io mi sono sentito meglio.”

Ma da dove derivava il fastidio fisico? “Avevo un problema all’inguine e facevo fatica in fase difensiva. Ho creduto nell’aiuto dei medici e sinceramente non so nemmeno io come sia riuscito a vincere questa partita. Spero di recuperare al meglio in vista della semifinale”.