Australian Open: Nadal perfetto! Ottavi di finale per lui (Video)

Prestazione da incorniciare per Rafael Nadal, che nei sedicesimi di finale degli Australian Open non ha lasciato scampo a Pablo Carreno-Busta (ATP 30) in un duello tutto spagnolo. Il numero 1 al mondo ha infatti sconfitto il connazionale con un perentorio 6-1 6-2 6-4 archiviando la pratica in 1h40′, staccando così il biglietto per gli ottavi, nei quali incontrerà il vincente del match fra Nick Kyrgios (ATP 23) e Karen Khachanov (ATP 16).

Vittoria anche per l’austriaco Dominic Thiem (ATP 5), che si è imposto per 6-2 6-4 6-7 (5/7) 6-4 sullo statunitense Taylor Fritz (ATP 29) e troverà ora sulla sua strada il francese Gaël Monfils (ATP 10).